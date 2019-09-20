دبي(الاتحاد) ناقش الاجتماع الدوري الثالث لقطاع شؤون الإدارة بشرطة دبي، برئاسة اللواء الدكتور السلال سعيد هويدي الفلاسي، استراتيجية قطاع شؤون الإدارة المُنبثقة عن الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2016-2021، ورسالتها الهادفة إلى جعل مدينة دبي المدينة الأكثر أمناً وسلامة بخدمات ذكية مبتكرة، تتسم بالعالمية والتطور السريع، وفقاً لأحدث التقنيات ضمن بيئة محفزة للابتكار والإبداع بما يحقق السعادة للمجتمع.

واطلع اللواء السلال على التوجه الاستراتيجي لقطاع شؤون الإدارة المتمثل في الابتكار في القدرات المؤسسية، وعلى الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في إدارة رأس المال البشري وإدارة الموارد التقنية وإدارة الموارد المادية وتطوير الأداء المؤسسي بكفاءة وفعالية، واستمع إلى شرح حول حجم مساهمة قطاع شؤون الإدارة في الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي، وناقش مع المشاركين في الاجتماع، نتائج المبادرات الاستراتيجية في قطاع شؤون الإدارة ونسب الإنجاز فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة دبي تناقش استراتيجية «الإدارة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.