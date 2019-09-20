عمال يسرقون 1.8 مليون درهم

تحرير الأمير (دبي)

تمكنت مجموعة من العاملين في أحد المطاعم الراقية بدبي من سرقة أموال منقولة تعود ملكيتها لصاحب المطعم تقدر قيمتها بنحو مليون و800 ألف درهم، حيث عمدت عصابة فلبينية مكونة من 4 رجال تقودهم امرأة عبر خطة مدتها 6 أشهر.

ووجهت النيابة العامة بدبي للمتهمين الخمسة جناية السرقة وأمرت بإحالة أفرادها إلى محكمة الجنايات مع قائمة أدلة الإثبات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام.

وحسب شهادة الإثبات بمحضر جمع استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة، أفاد الشاهد وهو مدير المطعم بأنه لاحظ انخفاض إيرادات المطعم بصورة غير مسبوقة منذ عدة أشهر، برغم أن المكان يعج بالزبائن والفواتير تكون كبيرة جداً، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن أمينة الصندوق لا تقوم بإدخال جميع العمليات في النظام الإلكتروني، وتعمد إلى سرقة أكثر من نصف الإيرادات، فضلاً عن الاستيلاء على وجبات غداء ومخزون المطعم يومياً.

ووفق إفادات المتهمين، أقرت الرأس المدبر أنها اتفقت مع بقية المتهمين على سرقة مبالغ مالية من صندوق المطعم على فترات، واقتسامها فيما بينهم، وقد باشرت فعلتها بعد مباركة الجميع منذ مارس الماضي حتى اكتشاف أمرهم.

وبينما أقر المتهم الرابع بسرقة الطعام المخزن، أقر الأخير بقيامه بتوفير الغطاء لتنفيذ عمليات رفاقه.