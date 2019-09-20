«معرفتي للجميع» في شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت «شرطة أبوظبي» مبادرة معرفتي للجميع بهدف نشر ثقافة المعرفة على مستوى قطاع العمليات المركزية.

وأوضح العميد أحمد الشحي نائب مدير القطاع خلال إطلاقه المبادرة، أنها تركز على تبادل المعلومات وتغطي الجوانب الاستراتيجية والأزمات والكوارث، لافتاً إلى أن المبادرة تعمل على إسعاد المتعاملين، وتهتم بحقوق الإنسان ونشر ثقافة الإسعافات الأولية بين جميع موظفي القطاع.

وألقى المقدم الدكتور عبدالله علي الصغيري من القطاع محاضرة ضمن حفل إطلاق المبادرة، استعرضت جهود «شرطة أبوظبي»، ودورها في الأزمات والكوارث بحضور عدد من الضباط والمنتسبين.

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