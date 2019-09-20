4 ملايين درهم لتأهيل أسوار 43 مقبرة في العين

عمر الحلاوي (العين)

بدأت بلدية مدينة العين مرحلة التصميم لمشروع إعادة تأهيل أسوار المقابر في مدينة العين، وذلك بتوقيع عقد الاستشارات الهندسية للتصميم والإشراف بتكلفة 3.9 مليون درهم، وتشتمل هذه المرحلة على رفع تقرير بحالة الأصول والتصميم لمدة 24 أسبوعاً، وبعدها سيتم البدء بمرحلة التنفيذ، والتي تستغرق 24 شهراً منذ بداية تنفيذ المشروع، ومن المتوقع البدء بهذه المرحلة في النصف الثاني من سنة 2020، والتي تشمل إعادة تأهيل 43 مقبرة.

ويهدف المشروع إلى توفير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور ورفع رضا المجتمع، بالإضافة لتحقيق توجهات التنمية المستدامة لأنشطة البلدية وتنفيذ مخرجات الخطة الرئيسة للمدينة، إلى جانب المحافظة على المرافق الخدمية وجمال مدينة العين.

وقال المهندس محسن البريكي، مدير المشروع، إن عملية التأهيل ستسهم برفع كفاءة المرافق وحمايتها من الانتهاكات أو التصرفات السلبية التي قد تصدر من الجمهور خاصة المقابر القديمة، والتي لا تحتوي على أسوار، كما تضمن سلامة الزوار، وتوفير البيئة المناسبة خلال أوقات ارتيادها.

وأضاف البريكي بأن عملية إعادة التأهيل ستنجز بحسب الدليل الإرشادي لتطوير وتنظيم المقابر بإمارة أبوظبي المعتمد من دائرة التخطيط العمراني والبلديات لـ 43 سور مقبرة في مناطق مختلفة من مدينة العين، ويشمل المشروع تأهيل سور المقبرة، مع إضافة غرفة حارس وغرفة تحكم وغرفة كهرباء، حتى يتم تقديم الخدمات بشكل متكامل.

كما تقدم البلدية خدمات توفير مظلات ومياه شرب وخدمة الإنارة الليلية في حالات الجنائز في الفترة المسائية، إلى جانب تبريد وتكييف مغسلة مقبرة المطاوعة، كذلك قامت إدارة خدمة المجتمع بخدمات الترميم والترقيم، وإنشاء الأحواض الجديدة في المقابر، استهدافاً للتعرف إلى القبور بعد فترات زمنية طويلة.

الجدير بالذكر أن البلدية تقوم بدوريات التفتيشية ووضع مصائد للحيوانات لحماية القبور، بالإضافة إلى العمل على إزالة الأتربة المتجمعة على الأسوار، للحد من دخول الحيوانات، بالتعاون مع مركز إدارة النفايات أبوظبي – تدوير، إلى جانب عمل دوريات ليلية، للتأكد من عدم وجود حيوانات أو أي سلوكيات خاطئة في المقابر.