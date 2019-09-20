إنجاز حضانة مليحة بالشارقة بتكلفة 9 ملايين درهم

الشارقة (الاتحاد) أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة حضانة نموذجية في منطقة مليحة بتكلفة 9 ملايين درهم، وثمن رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة المهندس علي بن شاهين السويدي مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأهالي مدينة مليحة التي تحولت إلى مدينة متكاملة الخدمات بتوجيهات سموه ومن خلال المشاريع التي شهدتها في الفترة الأخيرة.

وأكد حرص الدائرة على تنفيذ مبادرة سموه ببناء حضانة تسهم بإيجاد بيئة متكاملة للأطفال وتوفير مرافق تعليمية تعمل على تطوير المهارات الاجتماعية للأطفال ورعايتهم وإيجاد بيئة مطمئنة للأمهات العاملات تحقق لهن التوازن بين مهام عملهن وتوفير كافة المميزات والخدمات المساهمة في رفع المستوى الوظيفي لديهن.

وأضاف السويدي: أن الدائرة انتهت من الأعمال الإنشائية في دار الحضانة النموذجية في مليحة في المنطقة الوسطى وقامت بتأثيثها لتسع 80 طفلاً.

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