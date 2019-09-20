20 رقماً مميزاً برمز إكسبو في مزاد «طرق دبي»

دبي (وام) تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح 100 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات «H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z» منها 20 رقماً تطرح للمرة الأولى، وتحمل رمز «إكسبو 2020» في مزاد علني جديد، وهو الثاني بعد المائة.

ويبدأ التسجيل في المزاد اعتباراً من غد، فيما ينطلق المزاد يوم 28 من الشهر الجاري وأشار عبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة إلى طرح الرقم السوبر «T 50» وهو من الأرقام التي يتوقع أن تحظى باهتمام بالغ من قبل عشاق الأرقام المميزة للوحات المركبات في دبي.

وقال نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، إن الأرقام التي ستحمل رمز إكسبو تم اختيارها لتسهم في نشر الوعي بهذا الحدث الهام كرقم 1851 تاريخ أول إكسبو دولي و1970 أول مشاركة إماراتية في إكسبو الدولي و2013 فوز الإمارات بحق استضافة هذا الحدث الذي يتوقع أن أحد أكثر نسخ إكسبو الدولي تنوعاً وشمولاً في التاريخ.

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