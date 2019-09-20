«ناخبون» يطالبون بـ«برامج واقعية»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

دعا عدد من الناخبين، مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إلى تقديم البرامج الانتخابية الواقعية التي تلامس قضايا الشارع الإماراتي، وذلك بكل صدق وشفافية التي تخدم المصلحة العامة من خلال المضي بها على أرض الواقع، وذلك بعد وصولهم إلى كرسي المجلس، والبعد عن البرامج غير الواقعية أو إطلاق الشعارات والوعود التي تصدر لجذب نسبة عالية من أصوات الناخبين خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال الناخب سالم الشحي، إنه وخلال الدورات السابقة للمجلس الوطني الاتحادي، وقبل الإعلان النهائي لأسماء الأعضاء الجدد، تنتشر في مختلف الوسائل المتاحة، منها المسموعة والمرئية والمقروءة، والأخرى الموجودة على أعمدة الشوارع وشاشات العرض المختلفة، بالإضافة إلى الرسائل النصية، البرامج الانتخابية التي سيركز عليها مرشحو انتخابات المجلس، والتي تلامس المجالات والصعد كافة التي قد يكون الهدف منها كسب الأصوات لتحقيق الفوز بعضوية المجلس.

وذكر أن مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لا بد وأن يكونوا على مصداقية تامة بالأقوال التي يصدرونها أثناء فترة الدعاية والحملات الإعلانية لهذه الدورة، وذلك بتحديد الأهداف والمحاور والمواضيع التي سيتم التركيز عليها وطرحها أمام المعنيين لدى الجهات والوزارات لتحقيق الغاية من وجودهم في هذه العملية الانتخابية، ليتم إيصال صوت الناخبين والتغيير من سير القرارات والتأثير عليها بما يصب في الصالح العام.

وأشار إلى أن هناك عدداً من المرشحين ممن يتجهون نحو المبالغة في البرامج الانتخابية، وبعد فوزهم يختفي صوت الواحد منهم في قاعة المجلس الوطني الاتحادي.

ودعت فاطمة حسن إلى ضرورة الالتقاء بالناخبين لمعرفة أهم القضايا التي يجب طرحها والعمل على حلها، وذلك لكي يكون المرشح على قرب مع الناخب، ويستطيع التعمق بقضاياه والعمل بعد حصوله على الكرسي الانتخابي على أن يطبق أقواله ووعوده التي طرحها أمام المرشحين ليتمكن من الحصول على ثقتهم، ويثبت للناخبين أنه كان على قدر كبير من ثقتهم بعد منحهم أصواتهم لتمثيلهم في المجلس.

وأكدت أهمية أن يتحلى المرشح بالمسؤولية الكبيرة في تحمل أعباء إيصال رسالة أبناء شعبة والفئة التي آمنت بقدراته، واتجهت نحو إعطائه صوتهم لتمثيلهم أفضل تمثيل في الدورة البرلمانية الجديدة، ليكون هو صوتهم أمام المسؤولين، ويعمل على تقديم اقتراحاتهم وأفكارهم لإحداث التغيير. وأشار عبيد امباسي، إلى أهمية أن يتحقق الناخب من صحة ومصداقية المرشح للدورة الانتخابية الجديدة التي ستشهد برامج انتخابية وأجندة ومحاور وقضايا تلامس اهتمامات المواطنين من أجل الوصول إلى عضوية المجلس التي تتطلب قدرة عالية وأحقية في وصول المرشح الذي يستحق بكل جدارة تمثيل شعبه خلال الدورة الانتخابية الجديدة.

ودعا إلى أهمية أن يكون المرشح صادقاً مع نفسه ومع أبناء شعبه بالنسبة للقضايا والمواضيع التي سيحرص على التركيز عليها، ولن يكون ذلك مجرد «حبر على ورق» تم سرده أثناء الدعاية والحملة الانتخابية أمام الناخبين ليتمكن من جذبهم إلى اختياره وترشيحه.

كما طالب الناخبين بعدم الانحياز وراء العلاقات والتواصل الميداني للمرشحين الذي سيزداد حدته خلال بدء فترة الحملات الدعائية، حيث سيتمكن الناخب من رؤية المرشح في العديد من المواقع، منها المجالس وفي الزيارات وغيرها من اللقاءات، وذلك بهدف بيان البرامج الانتخابية التي ستصور المرشح بمثابة العصا السحرية لتحقيق التغيير الملائم في القضايا، وأنه الشخص القادر على إيصال الأفكار لأصحاب القرار.

فيما حذرت حصة علي من الوعود الزائفة التي يمكن أن تصدر من قبل مرشحي الدورة الانتخابية الجديدة التي قد تتخطى حدود المعقول، وقد لا تتلاءم مع البرامج التي تصب في عمل المجلس، وذلك بهدف كسب الأصوات وتحقيق الفوز.

ولفتت إلى أهمية أن يعي المرشح الأدوار المناطة بعمله في حال تحقيقه الفوز، وعدم التوجه بالضغط على الناخبين، وبالتالي التأثير على حرية اختيارهم للمرشح المراد وصوله للدورة المقبلة، حيث يمكن أن يتم التأثير على أصواتهم باعتماد البرامج المناسبة التي تلبي طموحات أبناء الدولة والتي تصب في الصالح العام، بالإضافة إلى وجوب أن تطبق على أرض الواقع بعد وصولهم إلى المجلس.

من جهته، قال منصور راشد، إن مرشحي الدورة الانتخابية الجديدة سيسعون إلى لمس احتياجات الأهالي، وسيتجهون نحو اختيار البرامج المهمة بالنسبة لهم، حيث سيعمل البعض وراء إيصال أفكارهم وقضاياهم إلى المعنيين بعد تحقيقهم الفوز ووصولهم إلى المجلس.

وأكد أن التجربة الانتخابية لم تأتِ من فراغ إنما من حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على تحقيق طموح واحتياجات أبناء الشعب من خلال إيجادها هذه التجربة البرلمانية التي تتيح الفرصة للناخبين لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي الذي سيعمل على إيصال أصواتهم للمعنيين في الجهات والوزارات بشكل يسهم في تحقيق رفاهية المواطن.