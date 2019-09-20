«الوطنية للانتخابات» تنجز تدريب المتطوعين في مراكز التصويت

ناصر الجابري (أبوظبي)

أنجزت اللجنة الوطنية للانتخابات، البرنامج الخاص بتدريب المتطوعين العاملين في المراكز الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بهدف إشراك الكوادر المواطنة وتأهيلهم وصقل مهاراتهم، بما ينعكس إيجاباً على النجاح التنظيمي للاستحقاق الانتخابي في أكتوبر المقبل.

وأكدت اللجنة مشاركة ما يزيد عن 1000 متطوع في 9 مراكز للتصويت في أيام التصويت المبكر، والتي تمتد من الأول من أكتوبر المقبل وحتى الثالث منه، إضافة إلى المشاركة في 39 مركزاً انتخابياً في يوم التصويت الرئيس في الخامس من أكتوبر المقبل، ضمن مجموعة من المهام التي تشمل المهام الإدارية والفنية واستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية والتعريف بكيفية إتمام إجراءات التصويت الإلكترونية والإجابة عن استفسارات الجمهور حول آلية التصويت في مقار المراكز الانتخابية، وضمان سير الإجراءات كافة بانسيابية.

وأشارت اللجنة إلى أن المنهج التدريبي للمتطوعين تضمن معلومات حول برنامج صاحب السمو رئيس الدولة للتمكين السياسي وأهدافه ومنجزاته، والتطور المستمر للانتخابات منذ الدورة الأولى في عام 2006، وتضاعف أعداد الهيئات الانتخابية، إضافة إلى دور المجلس الوطني الاتحادي وتاريخه وصلاحياته الدستورية وآلية عمله المتبعة، كما تم التطرق إلى مهارات العمل في المراكز الانتخابية والأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية ومهارات التعامل مع الجمهور والتعريف بنظم التصويت المتبعة والتحقق من هوية الناخبين، وكيفية التصرف في مختلف المواقف المتوقع حدوثها خلال وجود أعضاء الهيئات الانتخابية للتصويت في يوم الانتخاب، بما يؤدي إلى ضمان تمتع المتطوع بالكفاءة اللازمة للتصرف في المراكز.

ولفتت اللجنة إلى أن منح الفرصة للمواطنين للمشاركة تطوعاً في تنظيم الانتخابات، يعد إيماناً منها بقدرات وطاقات الشباب من أبناء الإمارات بهدف المساهمة في صناعة مستقبل الدولة وإنجاح الحدث الوطني واكتساب الخبرات الشخصية الضرورية والتي تنعكس إيجاباً على مهارات المتطوعين وكفاءتهم العلمية والوظيفية، كما يعد استكمالاً لجهود اللجنة المتواصلة التي بدأت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية عبر تعزيز حضور الشباب في إدارة العملية الانتخابية. وكانت اللجنة قد حددت مجموعة من الشروط للمشاركة في برنامج العمل التطوعي تتمثل في أن يكون مقدم الطلب من مواطني الدولة، والالتزام بحضور الدورة التدريبية واجتيازها بنجاح، إضافة إلى التقيد بالعمل ضمن فريق المركز الانتخابي الذي سيتم الالتحاق به في يوم الاستحقاق الانتخابي من ضمن المراكز المنتشرة على مستوى الدولة، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

ونظمت اللجنة ورش العمل في 11 مدينة بالدولة تتمثل في أبوظبي والعين والظفرة ومدينة زايد وغياثي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، حيث تضمن ورش عمل من قبل مدربين متخصصين في العمل البرلماني، وشارك المتطوعون بكثافة خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية، سواء عبر فرق التطوع المتخصصة التي تمثل مؤسسات وطنية ومجتمعية رائدة مشاركة في مختلف الأحداث التي تستضيفها الدولة والمساهمة في تنفيذها بنجاح، أو من خلال الرغبة الفردية في اكتساب المهارات الشخصية المتنوعة والتعرف عن كثب إلى دور العملية الانتخابية ضمن برنامج التمكين السياسي.