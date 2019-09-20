«الشرق الأوسط» للخصوبة ينطلق بدبي

دبي (الاتحاد) انطلقت في دبي أمس، فعاليات الدورة الثانية من «مؤتمر الشرق الأوسط السنوي للخصوبة»، بمشاركة 400 طبيب مختص وصيادلة وفنيي مختبرات في مراكز الإخصاب وممرضين وتقنيين من داخل الإمارات وخارجها.

ركزت جلسات اليوم الأول من المؤتمر - الذي يستمر يومين بفندق «سوفيتل داون تاون دبي» وتنظمه مراكز «هيلث بلاس» للإخصاب - على أحدث التقنيات لعلاج تأخر الحمل وآخر المستجدات العلمية في مجال تشخيص وعلاج مشاكل تأخر الإنجاب والخصوبة.

يحاضر في المؤتمر 7 خبراء من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والشرق الأوسط و20 مختصاً من مختلف مراكز الإخصاب داخل الإمارات.

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