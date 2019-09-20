تزامناً مع قرب تسلم رخصها.. إنارة دور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي باللون الأخضر

أنار عدد من دور العبادة لغير المسلمين مبانيها باللون الأخضر، وذلك تزامناً مع قرب حفل تسليم رخص دور العبادة القائمة في إمارة أبوظبي والذي تنظمه دائرة تنمية المجتمع تحت شعار "دعوة للتآلف".

يأتي ذلك احتفاء من دور العبادة، بالجهود التي تبذلها دائرة تنمية المجتمع بصفتها الجهة المنظمة لدور العبادة في إمارة أبوظبي عبر إنارة دور العبادة مبانيها حتى بعد غد الأحد وتزامناً أيضاً مع اليوم الدولي للسلام.

أقرأ أيضاً... تسليم 18 رخصة لدور العبادة في أبوظبي الأحد المقبل

وأكد عدد من القائمين على دور العبادة، أن إنارة المباني باللون الأخضر يأتي احتفاء بالحفل الذي سيقام لتسليمهم رخص دور العبادة وتثمينا للمساعي المبذولة لتوفير حياة كريمة لجميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي، مشيدين بالجهود التي بذلتها دائرة تنمية المجتمع وجميع الشركاء لتعريفهم بالشروط الواجب توافرها من أجل ترخيص دور العبادة.

وأشار ممثلو دور العبادة إلى أن ترخيص دور العبادة يعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات والتي تحرص على إيلاء جميع رعايا الأديان الآخرى الاهتمام والرعاية مؤكدين أن هذه البادرة الإنسانية تجسد سماحة المجتمع الاماراتي والقيم الأصيلة التي يتمتع بها ما جعل أبوظبي نقطة جذب للعيش والاستقرار بها إلى جانب التناغم والانسجام الذي يعيشه مجتمع الإمارة الذي يتميز بالتنوع الديني والثقافي والسكاني.