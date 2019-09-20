الإمارات تزود مستشفيات تعز بـ 12 طنا من المكملات الغذائية

زودت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مستشفيات محافظة تعز اليمنية بـ 12 طنا من المكملات الغذائية.

يستهدف الدعم الإماراتي، الذي جرى تسليمه لمكتب الصحة العامة في محافظة تعز، علاج حالات سوء التغذية الحاد في أوساط الأمهات والأطفال الذين يتوافدون على مستشفيات المحافظة لتلقي الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور علي سعيد نائب مدير مكتب الصحة في مديرية المظفر أن هذه المكملات الغذائية ستسهم في رفع أداء الخدمات الطبية بالمستشفيات المخصصة للأمهات والأطفال المرضى الذي يعانون مشاكل صحية من بينها سوء التغذية.

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وقال إنه تم في هذا الشأن تسيير قافلة محملة بهذه المكملات إلى مستشفيات تعز عموما ومركز "الوفاء" للأمومة والطفولة خصوصا والذي يستقبل، في اليوم الواحد، مئات الحالات المصابة بسوء التغذية خصوصا في أوساط فئة غير القادرين.

من جانبهم، ثمن المرضى الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناتهم والإسهام في استقرار الأوضاع الصحية لسكان المحافظة بوجه عام.