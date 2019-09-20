رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تيناريس" يشارك في المؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد...

شارك باولو روكا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تيناريس"، المزود الرائد للأنابيب والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة في العالم والتطبيقات ذات الصلة، في "المؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب" الذي انعقد في الرياض. وتحدث روكا خلال جلسة نقاشية حملت عنوان "الدور المحوري المحتمل للسعودية في صناعة الصلب العالمية" مركّزاً على الاستثمار الكبير في صناعة الصلب وقدرة المعالجة التي شهدتها المملكة في في الآونة الأخيرة حيث جرى التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشهد المؤتمر الذي استمر لمدة يومين والذي نظمته "اللجنة الوطنية السعودية لصناعة الحديد"، تجمعاً واسعاً لقادة هذه الصناعة حيث شاركوا بفعالية في المعارض وورش العمل المصاحبة لهذا الحدث والتي تناولت التحولات الاقتصادية في المملكة والفرص المتاحة في قطاع صناعة الحديد.

كما تطرق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تيناريس" خلال كلمته إلى ثلاث نقاط رئيسة يتطلبها تطوير القطاع الصناعي في الممكلة العربية السعودية وهي:

أولاً، رغبة الحكومة السعودية في المحافظة على المحتوى المحلي واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل تعزيز التصنيع المحلي بهدف دعم قطاعي الطاقة والإنشاءات. وقد استشهد روكا على سبيل المثال اتفاقية "الولايات المتحدة الأمريكية -المكسيك -كندا" الأخيرة. ففي وقت سابق، كانت الولايات المتحدة قد اقترحت السماح فقط للمركبات ذات المحتوى المحلي الأميركي بنسبة 62.5% من حيث القيمة بالدخول إلى أراضيها من دون رسوم جمركية. وعلى الرغم من ذلك، وبموجب القواعد الحالية لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية فإنه يجب أن تحتوي المركبات على ما لا يقل عن 75% من القيمة الإقليمية للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية – مع ما لا يقل عن 70% من الفولاذ منتج في المنطقة – وذلك من أجل الوصول إلى التجارة البينية.

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ثانياً: لقد ركّز روكا على النهج الإقليمي من أجل زيادة التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي، بناء على سلسلة قيمة النفط والغاز القوية في المنطقة بأسرها.

وأخيراً، سلّط روكا الضوء على الاستثمارات التي تروّج لها الحكومة السعودية في مجال التعليم، فضلاً عن تعزيز قاعدة الموارد البشرية داخل المملكة. وقال "يمثل الشباب حوالي 70% من سكان البلاد. وهم على استعداد للتعلم ولقيادة التحول ونمو الصناعة المحلية".

من جهة أخرى، قال روكا في إطار تعليقه على مشاركة "تيناريس" في هذا الحدث "يشرفنا أنه قد تمت دعوتنا إلى المشاركة في المؤتمر الأول للحديد والصلب في المملكة العربية السعودية حيث نواصل توسيع نطاق أعمالنا وتقديم خبرتنا في صناعة الصلب في المملكة. هناك الكثير من الإمكانات في المملكة للقيام بالمزيد من الاستثمارات في إنتاج الصلب لدعم حملة المملكة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتدعيم مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الصلب والحديد".