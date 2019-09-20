كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منصة إلكترونية جديدة في الإمارات تبيع الملابس النادرة

انطلق بشكل رسمي في الإمارات منصة Baza Bazaar وهي شركة ناشئة في مجال التجارة الإلكترونية تبيع الملابس النادرة والأحذية الرياضية والإكسسوارات والديكور.

وقالت شركة البيع بالتجزئة على الإنترنت إنها ستقدم علامات تجارية مشهورة مثل سوبريم وبابي وكيث وكاوس وأوف وايت، إلى جانب مجموعات لفنانين مثل تاكاشي موراكامي وتعاونات مع شركات مثل نايكي إير جوردان وأديداس ييزيس.

وقالت الشركة في بيان إن الأصالة أصبحت ذات أهمية متزايدة في جميع أنحاء العالم، مع طرح المزيد من المنتجات المزيفة في جميع أنحاء العالم التي يقال إن قيمتها تزيد على تريليون دولار.

وقالت بازار إنها تأمل في دعم الإمارات في مكافحتها للمنتجات المقلدة من خلال كونها أول مؤسسة تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة جنبًا إلى جنب مع الاختبارات البشرية للمصادقة، وإذا فشل عنصر في عملية المصادقة، يتم إعلام العميل وإلغاء الطلب، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة بازار بازار، بريم سيغال: “معرض اكسبو 2020 سيكون المحفز التالي للابتكار والنمو السريع في هذا البلد. وعلى هذا النحو ، فإن العلامات التجارية والأساليب التي لم تكن متاحة ستصبح شائعة في السنوات القليلة المقبلة مع دخول المزيد من المغتربين هذا البلد لجلب إحساسهم الفريد بالموضة، وتلبية لذلك يحتاج العملاء إلى الحصول على مصدر للمنتجات الأصلية “.

يمكن زيارة المنصة الجديدة من هنا: https://www.bazabazaar.com/