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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 20 سبتمبر 2019

بالصور| مشروع طموح في جزيرة الجبيل بأبوظبي بتكلفة 5 مليار درهم

من المقرر أن يصبح هذا الكنز غير المستغل جوهرة مشرقة في أبو ظبي بفضل رؤية جريئة بتكلفة 5 مليار درهم.

وسيتم تحويل جزيرة الجبيل والتي تقع بين جزيرة السعديات وجزيرة ياس، إلى منزل خلاب لما يصل إلى 6000 شخص يتوقون إلى ملاذ هادئ بعيدًا عن صخب الحياة في المدينة الكبيرة.

ويقول مطورو جزيرة الجبيل إن خطة الإسكان لن تهدد الحياة البرية. وفي حين تعد ناطحات السحاب المرتفعة والمراكز التجارية الضخمة مكانًا مألوفًا لكثير من سكان المدن في الإمارات، سيتمكن السكان من العودة إلى الطبيعة في ست قرى مصممة خصيصًا لهذا الغرض.

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وقالت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار ، مطورو المشروع الطموح، إن الحياة البرية ستتم حمايتها في منطقة مترامية الأطراف تضم الغزال والنحام والسلاحف البحرية وغابات المانغروف.

ومن المقرر أن تزرع حوالي 25000 شجرة مانغروف جديدة خلال العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تصميم حوالي 10 كيلومترات من القنوات الجديدة في ضواحي الجزيرة لتحسين الإمداد بالمياه وتوفير موقع جديد للصيد.

وما قد يبدو وكأنه خطة لجزيرة خيالية تستعد لتصبح حقيقة واقعة في السنوات الأربع المقبلة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.