كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تحذيرات لعملاء البنوك في الإمارات من خدعة القلم السحري

أصدر بنك رأس الخيمة تحذيراً لجميع عملائه بأن يكونوا على دراية بأسلوب “القلم السحري” (قلم حبر قابل للمسح) الذي يستخدمه المحتالون.

ومن أجل سلامة وأمن أصحاب الحسابات في دولة الإمارات، حذر البنك من أن هذه الاستراتيجية يتم استخدامها مرة أخرى من قبل المحتالين لسرقة الأموال من حسابات العملاء.

السيد ك. رام كبير مسؤولي المخاطر في بنك رأس الخيمة قال لصحيفة غلف نيوز: “الأمن والامتثال هما جزء من إطار عمل بنك رأس الخمية، ويتحقق ذلك من خلال التواصل المستمر مع عملائنا، مع تذكيرهم بالتهديدات التي يمكن أن تحدث في الإمارات وجميع أنحاء العالم”.

وأضاف “في إطار جهودنا لتزويد عملائنا ببيئة مصرفية آمنة ومأمونة، أردنا ببساطة إبلاغهم أن طريقة القلم السحريي لا تزال تستخدم من قبل المحتالين. ”

وأوضح رام: “في الأساس ، يستخدم القلم السحري من قبل المحتالين المتنكرين كممثلين للبنك لخداع العملاء. وعادةً ما يقوم هؤلاء المحتالون بالتعامل مع العملاء المطمئنين كممثلين عن البنوك لبيع بطاقات الائتمان ومنتجات القروض. بمجرد نجاح عملية البيع، يطلبون من العملاء إكمال طلبات بطاقة الائتمان / الائتمان وتقديم شيك فارغ وموقع حيث يقوم المحتال بتعبئة التفاصيل الموجودة على الشيك باستخدام القلم الخاص به. بعد ذل ، يتم تغيير تفاصيل المستفيد والمبلغ في الشيك بعد أن تم ملؤه بالقلم السحري، مما يسمح بمحو التفاصيل التي تم إدخالها دون إمكانية التتبع. ثم يتم صرف الشيك من مختلف البنوك باستخدام طرف ثالث”.

وحذر رام بأن هؤلاء المحتالين المسلحين بقلم سحري يتنكرون بشخصية وكلاء مبيعات بنكية أو ممثلي تأمين أو وكلاء عقارات أو أي نوع من المديرين التنفيذيين للتسويق المباشر من الذين يجمعون المدفوعات بالشيكات. وأضاف “نحن في بنك رأس الخيمة نرسل التحذيرات الأمنية بشكل منتظم لعملائنا، ونزودهم بنصائح ومعلومات تهدف إلى حمايتهم وحماية حساباتهم المصرفية”.

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وأصدرت بوابة بنك رأس الخيمة بعض الإرشادات حول ما يجب عليك فعله إذا اتصل بك ممثل لبنك يبيع بطاقة ائتمان أو قرض شخصي:

• يرجى مطالبة المندوب بتحديد هويته والتحقق من بطاقة هويته الشخصية الصادرة عن البنك.

• يرجى ملء جميع التفاصيل في الشيك بما في ذلك اسم المستفيد (الذي يجب أن يكون اسم البنك) والمبلغ باستخدام القلم الخاص بك.

• لا تستخدم الأقلام التي قدمها الطرف الآخر لملء تفاصيل الشيك أو وثائق القرض / البطاقة.

• إذا كان لديك شك عليك الاتصال بالبنك المعني على وتأكيد أن الممثل يعمل بالفعل للبنك الذي يزعم أنه يمثله.