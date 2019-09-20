كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ثمانيني يمارس القفز المظلي في دبي

العمر مجرد رقم ويجب ألا يمنعك من الاستمتاع بحياتك إلى أقصى حد. هذا هو شعار سوشيل كومار البالغ من العمر 84 عامًا والذي استمتع مؤخراً بالقفز بالمظلات في دبي.

وأجاب سوشيل كومار عندما سئل عن سبب رغبته في القفز بالمظلات في بالم دروب بالمز في Skydive Dubai: “أؤمن في تجميع التجارب، وليس الثروة”.

كومار، الذي كان يقيم في بنغالورو بالهند، وكان يقضي عطلة مع عائلته هذا الأسبوع في دبي لديه عشق للمغامرة. وسبق له تسلق جبال الهيمالايا، لكن القفز بالمظلات من ارتفاع 13000 قدم سيكون أعلى مغامراته، بحسب غلف نيوز.

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وعلى عكس من يخوضون هذه التجربة للمرة الأولى، كان كومار عكس ذلك تمامًا، حيث كان هادئًا ومتحمسًا للغاية للسقوط بسرعة أكثر من 120 ميلًا في الساعة.

وعلق كمار على هذه التجربة “قيل لي إن التجربة تستغرق 60 ثانية فقط. ومع ذلك، فالوقت نسبي، ويمكن أن تشعر الثواني الستين وكأنها ساعة واحدة.”