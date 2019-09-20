وفد سعودي يطلع على ممارسات «طرق دبي»

دبي (وام) أطلَعَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفداً زائراً من المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع وزارة البنية التحتية والتطوير والهيئات المعنية بالطرق والمواصلات في الدولة على أفضل الممارسات والآليات المتّبعة في مجال إدارة الأصول، بدءاً من مرحلة التخطيط لشراء الأصول الجديدة ومروراً بآلية متابعة أدائها وجردها وترقيمها، وانتهاءً بإحلالها. وقال سعيد الرمسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية داخل الدولة وخارجها.

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