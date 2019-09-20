تخريج 33 منتسباً في دورتين تدريبيتين في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) شهد العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، بحضور المقدم إبراهيم راشد بن شكر رئيس قسم التدريب، حفل تخريج (33) منتسباً من دورتين تدريبيتين عقدتا بمعهد تدريب الشرطة، هما: دورة «الاستجابة الأولى لحالات الطوارئ 1.0 » ودورة «الاتجاهات الحديثة في تنمية المهارات الإشرافية والإدارية».

وأشاد العقيد الدكتور ناصر البكر، بالمعارف التي قدمتها الدورتان التدريبيتان إلى المنتسبين المشاركين، لما اكتسبوه خلالهما من المفاهيم والأسس في العلوم والمعارف الاستراتيجية والإدارية والتقنية، إلى جانب التدريبات العملية التي تدعم استشراف المستقبل.

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