«الإمارات للإبداع» تختتم تدريب «الكوارث والإسعافات»

الشارقة (الاتحاد) اختتمت جمعية الإمارات للإبداع مساء أمس الأول، برنامجاً تدريبياً في الإسعافات الأولية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات «شباب» والبرنامج الوطني التطوعي للاستجابة للكوارث وحالات الطوارئ (ساند)، وذلك بمشاركة أكثر من 50 منتسباً من فريق مبدعي الإمارات التطوعي التابع للجمعية.

تضمن البرنامج الذي شمل دورتين تدريبيتين، واحدة تأسيسية والثانية متقدمة، عدداً من المحاور النظرية والتدريبات العملية، ومنها الاستعداد للكوارث، والعناصر الرئيسة للكوارث، وأنواع الكوارث وتأثيراتها النفسية، والحرائق وأخطارها، والبحث والإنقاذ، والإسعافات الأولية.

وفي ختام الدورة، قامت هاجر العيسى، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المواهب وبناء القدرات بجمعية الإمارات للإبداع، بتكريم المدربين والمحاضرين وتسليم الشهادات للمنتسبين، معربة عن شكر وتقدير جمعية الإمارات للإبداع للجهات المتعاونة في تنفيذ ونجاح البرنامج ولدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة ومركز شباب الشارقة على تعاونهم المثمر والبناء وحسن استضافتهم للبرامج التدريبية.

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