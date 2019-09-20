تجربة «العلوم الشرطية بالشارقة» في ملتقى تعليمي بمصر

الشارقة (الاتحاد) عرض العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، تجربة الأكاديمية في مجال التعليم والاعتماد الأكاديمي، وذلك ضمن مشاركة الأكاديمية في «ملتقى التعليم والتعلم في المؤسسات التعليمية الأمنية» والذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية. وأشار إلى أن الأكاديمية حققت إنجازات عديدة واتخذت خطوات كبيرة في مجال التعليم انتهت بحصولها على الاعتماد والترخيص الأكاديمي لبرامجها الدراسية.

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