مليون مستفيد من مبادرات «مجتمعية شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ عدد المستفيدين من خدمات إدارة الشرطة المجتمعية، في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، نحو مليون و89 ألفاً و764 مستفيداً في النصف الأول من العام الجاري.

ويتوزع المستفيدون إلى 463 ألفاً و918 مستفيداً من الحملات والبرامج التوعوية، و286 ألفاً و77 من الفعاليات والمشاركات المجتمعية، و34 ألفاً و28 من المحاضرات التوعوية، فيما استفاد من خدمات الرسائل النصية القصيرة 305 آلاف و741 مستفيداً.

وأوضح العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الإدارة تتولى التوعية والوقاية من خلال تعزيز المفاهيم الإيجابية في المجتمع وتسليط الضوء على أهم الظواهر والسلوكيات غير المرغوبة بمساعدة المؤسسات المجتمعية وأفراد المجتمع، ونشر سياسة ومنهجية المسؤولية المجتمعية عبر الوسائل المتاحة، فضلاً عن التخطيط لمبادرات المسؤولية المجتمعية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي واعتمادها بالتنسيق مع بقية الإدارات الشرطية.

وتابع، أن عمل الشرطة المجتمعية يعتمد على إعداد وتنظيم مبادرات وبرامج وحملات توعية ومحاضرات، وبث رسائل توعية نصية، وتوظيف إمكانات مواقع التواصل الاجتماعي في نشر التوعية الأمنية والمجتمعية وعقد المجالس التوعوية بشكل دوري طوال العام وتنظيم الفعاليات في مراكز الخدمة المجتمعية في أرجاء الإمارة.

وأوضح المقدم سيف الجابري رئيس قسم توعية المجتمع، في إدارة الشرطة المجتمعية، أن الحملات والبرامج التوعوية تنفذ وفق الخطة السنوية لقسم توعية المجتمع، بعد دراسة معمقة في مجال مكافحة الظواهر التي تخل بأمن المجتمع.