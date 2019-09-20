تكريم الفائزين بـ«المقترحات» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) كرم العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية عدداً من الموظفين الفائزين ضمن جائزة المقترحات المطبقة لعام 2018 – مرحلة المدير العام، وذلك بحضور العميد سالم سلطان الدرمكي نائب المدير العام، والعميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، والعميد عادل علي الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين.

وهنأ مدير عام العمليات المركزية المكرمين، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار تشجيع وتحفيز منتسبي القيادة العامة على تنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إليهم بصورة مثلى.

وأعرب المكرمون عن بالغ سعادتهم بهذا التكريم الذي ينم عن تقدير المسؤولين للجهود المبذولة، واعتبروه أكبر دافع لهم لتجويد أدائهم.

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