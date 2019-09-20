أحمد مرسي (الشارقة) احترقت حافلتان مخصصتان لنقل العمال، كانتا متوقفتين في ساحة ترابية بمنطقة النهدة في الشارقة، وذلك صباح أمس الأول دون أن يكون بهما عمال.

وتلقت غرفة العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، بلاغاً باشتعال النيران في الحافلتين، وتم تحريك مركبات مراكز الميناء وسمنان ومويلح لموقع الحادث والتعامل مع البلاغ، حيث التهمت النيران حافلتين، وتمت السيطرة عليهما، ومنع وصول النيران إلى المركبات الأخرى المتوقفة في الساحة الترابية الكبيرة.

وقد تمت إحالة ملف الحادث لمركز الشرطة المختص للتعرف على الأسباب التي أدت إليه والخسائر الناجمة عنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتراق حافلتي عمال في النهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.