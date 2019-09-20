«درب السلامة» تحذر السائقين من تجاوز الإشارة الحمراء

أبوظبي ( الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات ضمن حملة «درب السلامة» إلى ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، وعدم تجاوز الإشارة الحمراء، حيث يشكل ذلك خطورة بالغة على السائقين والمركبات الأخرى ومستخدمي الطريق، ما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية المأساوية التي تؤدي إلى الوفيات والإصابات.

وقالت إنها لن تتهاون في تطبيق القانون والمخالفات التي تنص عليها قواعد وإجراءات الضبط المروري. وتبلغ قيمة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة 1000 درهم غرامة، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة 30 يوماً، أما قيمة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للشاحنات، فتبلغ 3000 درهم غرامة، ووقف الرخصة لمدة سنة، تبدأ من تاريخ سحب الرخصة للمركبات الثقيلة.

وبثت شرطة أبوظبي تسجيلاً توعوياً يوضح خطورة تجاوز الإشارة الحمراء من خلال كاميرات المراقبة بالتعاون مع مركز القيادة والتحكم -أبوظبي، وحثت السائقين على ضرورة الانتباه، وخفض السرعة عند التقاطعات، ليتمكنوا من السيطرة على مركباتهم، وإيقافها عند تغير لون الإشارة الضوئية، مؤكدة مواصلة جهودها في تقييم السلوكيات الخطرة لبعض السائقين، وتوعيتهم بمخاطر تجاوز الإشارة، وتوفير أقصى درجات السلامة المرورية على التقاطعات.

وأوضحت أن المخالفات التي يتم رصدها من خلال كاميرات الرقابة على التقاطعات تشمل قطع الإشارة الضوئية الحمراء، وتصوير المركبات العابرة للتقاطع بسرعات زائدة، سواء كان العبور أثناء زمن الإشارة الخضراء أو غيره، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، ووقوف المركبات على خطوط عبور المشاة عند التقاطعات.

وذكرت إن عبور السائقين التقاطعات والإشارة حمراء يتسبب في وقوع الحوادث، وخصوصاً عند حدوث ذلك مع عدم الانتباه والانشغال عن الطريق، أو زيادة السرعة على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء، ما يؤدي إلى تجاوزها والاصطدام بالمركبات العابرة من الاتجاهات الأخرى، ويجب على السائقين الانتباه وخفض السرعة عند التقاطعات والسيطرة على المركبة بشكل أفضل على حركتها وإيقافها عند تغير لون الإشارة الضوئية.