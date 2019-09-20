ولي عهد عجمان يعزي في وفاة علي الشامسي

عجمان (وام) قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أمس، واجب العزاء لأسرة وعائلة الشامسي في وفاة المغفور له علي بن عبدالله خلفان الشامسي. وأعرب سموه - خلال زيارته لخيمة العزاء بمنطقة المنتزي في عجمان - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، وخالد عبد الله تريم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر رئيس تحرير جريدة الخليج، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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