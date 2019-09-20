طقس صحو بالدولة اليوم

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ويكون رطباً ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية /‏‏ 18 - 30 كم/‏‏س، تصل إلى 36 كم/‏‏س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط وفي بحر عمان خفيفاً إلى متوسط أيضاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:11 والمد الثاني عند الساعة 04:56 والجزر الأول عند الساعة 09:32 والثاني عند الساعة 59:22 .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 28: 12 والثاني عند الساعة 17:02والجزر الأول عند الساعة 23: 19 والثاني عند الساعة 07:43.

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