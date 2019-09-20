«شؤون البلديات» تناقش آلية حصر العزب في الذيد

الشارقة(الاتحاد) عقدت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع المجلس البلدي لمدينة الذيد وبلدية مدينة الذيد وممثلين من دائرة الأشغال العامة، وذلك لمناقشة وعرض آخر التطورات في ما يخص شؤون مرعى سهيلة.

يأتي الاجتماع التنسيقي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة «حفظه الله ورعاه» بالبدء بتجهيز مرعى سهيلة بمدينة الذيد.

ناقش الاجتماع خطوات تأسيس قاعدة بيانات تخص أصحاب الشأن في مدينة الذيد، والبدء بعملية حصر العزب داخل مرعى سهيلة وجمع البيانات المتعلقة بالعزب المحيطة بالمرعى، كما ناقش الحضور المقترحات الخاصة باعتماد آلية تناسب طبيعة المنطقة واحتياجات أصحاب الحلال والمعوقات التي من الممكن أن تكون عائقاً ووضع الحلول المناسبة لها.

وأكد سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بأن الدائرة حريصة على تحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «حفظه الله ورعاه» في تنفيذ مرعى سهيلة على أكمل وجه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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