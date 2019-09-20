مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يعزيان عائلة ابن سلوم

دبي (وام)
قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وأحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى عفراء سيف بن سلوم، وقام سموهما أمس بزيارة خيمة العزاء في منطقة الممزر بدبي، وأعرب سموهما لذوي الفقيدة عن صادق تعازيهما ومواساتهما في مصابهم الجلل.. راجيين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.
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