البواردي ووزير الجيش الأميركي يبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي (وام) استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس، معالي ريان ماك كارثي وزير جيش الولايات المتحدة الأميركية والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب معاليه خلال اللقاء - الذي حضره مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع - بالوزير الأميركي وجرى بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تطويرها وتنميتها، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما استعرض الجانبان مجالات التنسيق بين البلدين في عدد من الشؤون الدفاعية والعسكرية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها، وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والوفد المرافق للوزير الأميركي.

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