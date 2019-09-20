محمد بن زايد ووزير الجيش الأميركي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معالي رايان مكارثي وزير الجيش بالولايات المتحدة الأميركية.

وبحث سموه والمسؤول الأميركي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.

واستعرض الجانبان كذلك عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية، والوفد الموافق للوزير الأميركي.

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