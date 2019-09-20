ملتقى الفجيرة يناقش الإدارة المتكاملة لـ«زيوت الطهي»

الفجيرة (الاتحاد) نظمت بلدية الفجيرة، أمس، وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة ملتقى الفجيرة للممارسات الخضراء تحت شعار «الإدارة المتكاملة لزيوت الطهي وشحوم الطعام». وقال المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة إن الملتقى يأتي تتويجاً لجهود بلدية الفجيرة وسعيها إلى تحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة تلبي تطلعات رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية في مجال حماية البيئة والحفاظ على مواردها.

حيث أطلقت بلدية الفجيرة مشروع الإدارة المتكاملة لزيوت الطهي وشحوم الطعام، والذي يهدف إلى تجميع هذا النوع من النفايات وإعادة تدويرها بما يضمن المحافظة على البنية التحتية وحماية البيئة والصحة العامة من مخاطرها، بالإضافة إلى خفض البصمة الكربونية.

واستعرضت بلدية الفجيرة خلال الملتقى نتائج المشروع على إمارة الفجيرة وآثاره الخضراء على البيئة والصحة العامة الطعام، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء شبكة متكاملة لإدارة وتجميع ونقل زيوت الطهي المستعملة وشحوم الطعام. وشارك عيسى السركال المدير العام لمجموعة السركال بلو بورقة عمل بين فيها حلول المدن الذكية والتحول الرقمي، كما قدمت المهندسة إلهام بورتانجيستاني، المدير العام لمحطة «انفايرول» عرضاً عن أبرز المشاكل التي تنتج عن الممارسات الخاطئة لزيوت الطهي وشحوم الطعام.

وشاركت بلدية دبي بورقة عمل تعرض من خلالها تجربتها في الرقابة ودورها في استدامة معالجة مخلفات شحوم الطعام.

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