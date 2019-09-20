المنتجات المحلية تبهر الزوار والسياح في «ثوبان»

فهد بوهندي (الفجيرة)

تحولت منطقة «ثوبان» التابعة لإمارة الفجيرة، والتي تقع على الطريق السريع الرابط بين الفجيرة ومدينة الذيد إلى وجهة رئيسة للمواطنين السياح والمستهلكين من مختلف إمارات الدولة، لما تقدمه مصانعها وورشها المحلية من منتجات غير تقليدية بأسعار تعتبر نسبياً رخيصة، مقارنة بالشركات والمراكز التجارية، حيث يعتبرها البعض سياحة داخلية وتسوقاً في الوقت ذاته.

يجد المستهلك جميع المستلزمات المصنوعة محلياً ومنها: النوافير الكبيرة والصغيرة والألعاب الحديدية التي تستخدم في الحدائق المنزلية والأماكن العامة، إضافة إلى أنواع فريدة وجميلة تعكس تطور الصناعات المحلية لمنتجات الحديد والمشغولات الخشبية.

ومن جهته، قال التاجر محيي الدين صاحب أحد المحال الكبيرة: «نعرض هنا منتجات الورش والمصانع المحلية بجودة عالية وبأسعار في متناول الجميع، لقد أصبحت منطقة ثوبان سوقاً رئيسة في الدولة للجلسات الخارجية، والغرف ودورات المياه المصنوعة من مواد عالية الجودة والتي تستخدم في الرحلات والمخيمات، إضافة إلى النوافير من مختلف الأحجام والأشكال، وأسعار منطقية جداً بالنسبة للمدن الأخرى، كما يعرض ثوبان مجموعة كبيرة من المزهريات من الخزف والخرسانة وزبائننا من مختلف الفئات». والتقت «الاتحاد» عدداً من مرتادي أسواق ثوبان، وقال المواطن عبدالله المسافري: «إن أسواق ثوبان عريقة جداً ومنذ أكثر من عشرين عاماً، وقد أتيت اليوم لاستبدال نافورة بيتي، وقد اشتريتها من ثوبان منذ أكثر من 17 عاماً واليوم أتيت لاستبدالها بجديدة من المنطقة نفسها، وعلى الرغم من أن الأسعار تغيرت، وارتفعت كثيراً، إلا أن أسواق ثوبان لا زالت تحافظ على الأسعار المتوسطة التي تناسب الجميع».

ومن جهته، قال المواطن خالد الحميري: «قدمت من مدينة العين عبر طريق المدام إلى ثوبان للبحث عن الجلسات الخارجية للمزارع، وقد وجدتها متوافرة هنا بأشكال متنوعة وبأسعار معقولة، لفت نظري الكميات الكبيرة المعروضة بمختلف المحال من الجرات الكبيرة الضخمة التي تناسب مداخل الفلل والمباني. السوق متنوع للغاية، وهو بحاجة للمزيد من الاهتمام وتزويد المنطقة بخدمات إضافية قد تحولها إلى وجهة فريدة للسياحة الداخلية والتسوق في الوقت ذاته».