الامارات | ضاحي خلفان يدعو إلى وضع خطة لاحتواء الشباب المتورطين في مشكلات الإدمان

شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يدعو إلى وضع خطة لاحتواء الشباب المتورطين في مشكلات الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الفريق ضاحي خلفان تميم، كل الجهات المعنية والشركاء لوضع خطة متكاملة لاحتواء الشباب المواطنين الذين تورطوا في مشكلة إدمان المخدرات.

وشدد على ضرورة فرض الرقابة الصارمة من قبل الأهالي على أبنائهم لتجنيبهم الانخراط في مشكلات الإدمان وتعاطي المخدرات، مؤكداً أن التربية الحسنة والتوجيه الصحيح، ومراقبة الأبناء ومتابعتهم، تشكل خطوط الدفاع الأولى قبل وقوع المشكلة وتفاقمها.

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وقال تميم «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام كل ما يهدد أمن واستقرار الدولة، وسنضرب بيد من حديد على رأس المجرمين الذين يستهدفون شبابنا، ومجتمعنا، ونتصدى لهم بقوة وحزم».

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، ومدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، العميد سعيد عبدالله السويدي، ومدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، محمد أحمد الكويتي، ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، العميد عيد محمد ثاني، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، العقيد الدكتور راشد الذخري، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة، وعدد من ممثلي مجالس الشباب.