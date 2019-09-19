مشاهير ونجوم في ضيافة طيران الإمارات خلال البطولة الأميركية المفتوحة

وفرت طيران الإمارات تجربة متكاملة لمشجعي لعبة التنس خلال البطولة الأميركية المفتوحة 2019، إحدى بطولات الغران سلام الأربع التي ترعاها للسنة السابعة على التوالي. وتمحورت فعاليات الناقلة خلال البطولة التي انطلقت يوم 24 أغسطس (آب) واختتمت يوم 8 سبتمبر (أيلول)، حول إبراز خدماتها الحائزة جوائز عالمية والتي أهلتها لخدمة 158 وجهة عالمية، بما فيها 12 مدينة في الولايات المتحدة الأميركية.



واستضافت طيران الإمارات في جناحها الخاص على ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويورك، عدداً من النجوم والمشاهير الذين شجعوا لاعبي التنس من شرفة الجناح المطل على ملعب "آرثر آش"، بمن فيهم المخرج الحائز جائزة أوسكار سبايك لي والممثلة الحائزة جائزة أوسكار جينيفر كونيلي والممثلين بول بيتاني ومايكل شانون وجميلة جميل ومهويش حياة وغلاديس نايت. واستقبل جناح الناقلة أيضاً الكوميدي حسن منهج مقدم برنامج "قانون والمشاهير نيك وجو جوناس والممثل الكوميدي كريس روك، بالإضافة إلى عارضات الأزياء كارا ديليفنغن وأشلي بينسون وأدريانا ليما ومصممة الأزياء الشهيرة فيرا وانغ.



وسلطت طيران الإمارات خلال البطولة الضوء على خدماتها الجوية والأرضية، حيث وفر جناحها للضيوف أجواء مثالية للتواصل ضمن جو مريح والاستمتاع بأشهى المأكولات والمرطبات أثناء مشاهدة المباريات. وتمكن الحضور من التقاط صور لهم ومشاهدة المباريات والاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات في "مقهى طيران الإمارات الرياضي Emirates Sports Cafe" الذي كان مفتوحاً أمام جميع حاملي بطاقات المباريات. كما خصصت طيران الإمارات منطقة للعب الأطفال.



وترعى طيران الإمارات عدداً من أبرز أحدات التنس حول العالم، بما في ذلك بطولة رولان غاروس إحدى بطولات الغران سلام الأربع وسلسلة البطولة الأميركية المفتوحة وبطولة دبي للتنس (الإمارات العربية المتحدة) وبطولة بي إن بي باريبا المفتوحة (الولايات المتحدة الأميركية) وبطولة برشلونة المفتوحة للتنس (إسبانيا) وكأس روجرز (كندا) وغيرها.