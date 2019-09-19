فريق طيران الإمارات نيوزيلندا يطلق أول يخت سباق سيشارك في كأس أميركا لليخوت الشراعية 2021

أطلق فريق طيران الإمارات نيوزيلندا في أوكلاند يوم 6 سبتمبر (أيلول) الجاري، أول يخت سباق من إثنين سيشاركان في كأس أميركا لليخوت الشراعية 2021. وترعى طيران الإمارات الفريق منذ عام 2004، وتلتزم بدعمه للمشاركة في مختلف الجولات التأهيلية لبطولة كأس أميركا، التي تعد بمثابة بطولة العالم في سباقات اليخوت الشراعية.
وحضر حفل إطلاق اليخت مئات الأشخاص، وعلى رأسهم جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا. وأطلق على اليخت AC75 اسم Te Aihe (وتعني دولفين بلغة الماوري) وقام بتدشينه ماركوس جيربيتش ممثل جمعية "الأمراض العصبية الحركية" التابعة لفريق طيران الإمارات نيوزيلندا.
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