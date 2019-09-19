" قابل للكسر " أفضل عرض في " مهرجان مسرح الهواة " بالاسكندرية ونانسي القيعي افضل ممثلة



فاز العرض المسرحي " قابل للكسر " بجائزة افضل عرض بمهرجان مسرح الهواة بالاسكندرية والذي استمرت فعااياته لمدة ستة ايام هذا الاسبوع على مسرح قصر ثقافة الانفوشي كما فازت بطلة العرض الفنانة الشابة نانسي القيعي بجائزة افضل ممثلة في المهرجان ، عرض " قابل للكسر " انتاج فرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح بالاسكندرية ، تأليف أحمد نبيل واخراج محمود عبد العزيز وقد عرض في ختام المهرجان قبل اعلان الجوائز مباشرة ونال اعجاب النقاد والجمهور واستقرت لجنة تحكيم المهرجان على اسحقاقه الجائزة .

كما اقتسمت باقي الجوائز عدة عروض مسرحية متميزة من بينها عرض " حكايات شعبية " وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة وعرض " ٱل كرامازوف " وعرض " حيضان الدم " وعرض " بدائع الفهلوان " وعرض" بيت برنار ألبا " عن مسرحية الاديب الاسباني العالمي جارثيا لوركا .

بلغ عدد الفرق المشاركة بالمهرجان 10 فرق مسرحية تمثل مختلف فرق هواة المسرح بالجمعيات الأهلية بثمانية محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بور سعيد، الدقهلية (المنصورة)، أسيوط، الأقصر .

واقيم المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ويرأس المهرجان الناقد المسرحي الكبير الدكتور عمرو دوارة .

وتشكلت لجنة التحكيم هذه الدورة من الأساتذة الفنانين: مديحة حمدي، خالد الذهبي، ياسر صادق. وتبلغ قيمة الجوائز خمسون ألف جنيه .

وتشكلت اللجنة العليا للمهرجان من الأساتذة: د.هاني كمال رئيس الأدارة المركزية للشئون الثقافية، أحمد درويش/ رئيس أقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ممدوح أبو يوسف (مديرا)، هناء إسماعيل (منسقا عاما)، يونس شعبان يونس (مقررا) .

تضمنت فعاليات المهرجان بخلاف التكريمات والعروض المسرحية إصدار نشرة يومية يرأس تحريرها الشاعر والإعلامي الكبير/ يسري حسان ، وكذلك تنظيم ندوة تطبيقية تعقب كل عرض، يشارك بها نخبة من النقاد المتخصصين وهم الأساتذة: أحمد عبد الرازق أبو العلا ، محمد الروبي ، محمد بهجت.