انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للامراض الجلدية وطب التجميل " ميدام 2019 "

نيابة عن سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي افتتح معالي حميد القطامي مدير عام الهيئة امس مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وطب التجميل– ميدام- 2019 في فندق انتركونتتنتال فيسيتفال سيتى بحضور 1500 طبيب ومتخصص من مختلف قارات العالم .

وقدم معاليه في بداية كلمته الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على رعايته للمؤتمر وكذلك لجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية، على تنظيم المؤتمر ، مؤكداً أن القيمة المهمة من وراء المؤتمرات والمنتديات، تكمن في تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة وتطوير الممارسات المهنية، وهذا هو ما نركز عليه في دولة الإمارات ومدينة دبي، بوصفها المنصة التفاعلية المميزة، لمستجدات العالم في مختلف المجالات، وبوصفها أيضاً الملتقى المستدام للعلماء والمفكرين والعقول المبتكرة.

وقال معاليه إن طب الأمراض الجلدية والتجميل، قد فرض نفسه بقوة على الساحة الصحية الدولية، وأصبح أحد أهم المجالات التخصصية المؤثرة في حركة وسوق السياحة العلاجية.

وهذا يعكس بدوره تنامي الطلب على هذا النوع من الخدمات الطبية، ولاسيما مع ارتباط الأمراض الجلدية بالعديد من الأمراض الأخرى، إلى جانب النمو اللافت والإقبال الملحوظ على جراحات التجميل، وغيرها من الجراحات التكميلية، في مختلف المجتمعات.

واشار الى إن مساحة الطلب على التقنيات المتقدمة والعلاجات الحديثة، المرتبطة بهذا التخصص الطبي، قد اتسعت، وازدادت معها أدوار المراكز البحثية، التي أصبحت في تحدي متواصل لتوفير خلاصات علمية للأمراض الجلدية، المزمنة منها وغير المزمنة، وما إلى ذلك من عقاقير وقائية وعلاجية وتجميلية.

واضاف هذا المشهد تراه هيئة الصحة بدبي من منظور متكامل، ورؤية مستقبلية، ولاسيما أن تخصص الأمراض الجلدية وجراحات التجميل، يأتي في مقدمة التخصصات الطبية الأكثر رواجاً في سوق السياحة الصحية في دبي، وذلك ليس لوجود مستشفيات ومراكز وعيادات رائدة في هذا المجال، وفقط، وإنما لامتلاك دبي واجهة مميزة للاستشفاء، جعلتها مفضلة للباحثين عن الصحة والسعادة.

بدوره قال الدكتور خالد بن سالم النعيمي رئيس المؤتمر بأن نجاح المؤتمر في السنوات الثلاث الماضية ادى الى ارتفاع نسبة المشاركات العالمية من الجمعيات الرسمية العريقة لاختصاص طب الأمراض الجلدية وطب التجميل، بدأ من الوطن العربي ، مروراً بنيوزلندا ، والصين ، و ماليزيا، و أوروبا والولايات المتحدة الامريكية ، والمكسيك وأمريكا الجنوبية ، وتشيلي وجنوب افريقيا

واضاف انه لمن دواعي سروري أن أعلن لكم اليوم عن إنضمام منظمة الصحة العالمية ، كرائد عالمي صحي مشارك للمؤتمر وعن إنضمام المجلس العربي للاختصاصات الصحية و اتحاد الاطباء العرب كشركاء علميين للمؤتمر، اضافة للمفوضية السامية لشؤون الاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة و مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانيه وهيئة آل مكتوم الخيرية للاعمال الخيرية كشركاء لمبادرات المؤتمر الانسانية ومن ضمنها مبادرة العطاء ، التي تهتم بنشر ثقافة العطاء بين الأعضاء والعاملين في القطاع الصحي في المنطقة ، تزامناً مع إعلان قيادتنا الرشيدة عن عام التسامح ،نهجاً ..وأسلوب حياة ، في كافة المناحي.

وقال بأن المؤتمر سيناقش أخر مستجدات طب الامراض الجلدية وطب التجميل، ومقاومة الشيخوخة ، وسيتم عقد ورش عمل علمية متنوعة تتجاوز 79 ورشة عمل و5 برامج علمية متوازية طيلة ايام المؤتمر على أيدي أمهر الكفاءات والخبرات في العالم من الأطباء ذوي الإختصاص لعرض آخر التقنيات و أحدث ما توصل له العلم البشري في مجال علاجات الأمراض الجلدية وطب التجميل برعاية من الشركات العالمية والمحلية الرائدة في هذا المجال .

واوضح ان المؤتمر سيتضمن إطلاق علاجات و أدوية طبيه ، وتجميلية ، وطرق علاج جديده ، لأول مرة، في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقية وهكذا هي دولة الامارات ، كما عهدتموها دوما سباقه لكل ما من شأنه الإرتقاء بالإنسان والإنسانية.

والقى الدكتور سعد الصقير نائب رئيس المؤتمر كلمة اكد فيها ان مؤتمر ميدام كان سباقاً في تكريم اطباء الأمراض الجلدية في الوطن العربي ممن تركوا بصمات واضحة في القطاع ، لافتاً الى ان المؤتمر دأب كل عام على تكريم رائد من رواد الامراض الجلدية ورائدنا لهذا العام هو الاستاذ الأستاذ محمد رضا الغربي من تونس نظرا لاسهاماته وابداعاته في مجال الامراض الامرض الجلدية .