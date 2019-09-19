الإمارات تقدم مساعدات طارئة لناجين من مجزرة ارتكبتها ميليشيات الحوثي في الحديدة

قدمت دولة الإمارات، ممثلة في ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، مساعدات إيوائية وغذائية طارئة لمواطنين يمنيين ناجين من مجزرة مأساوية ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية مؤخراً عبر قصف مدفعي مباشر استهدف مساكنهم جنوب الحديدة غربي اليمن.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي اليمني: " إن الهلال تلقى نداء استغاثة من الجهات المختصة في مديرية التحيتا لإغاثة 23 أسرة في منطقة المتينة وجدت نفسها يوم الجمعة الماضي في العراء عقب قصف مدفعي مكثف ومباشر من قبل بقايا جيوب ميليشيات الحوثي، أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 معظمهم من النساء والأطفال إلى جانب إحراق منازلهم".

وأضاف أن "الهلال الأحمر"، كدأبه لبى نداء الإستغاثة عبر نصب خيام إيوائية ومد الناجين من الجريمة الحوثية بما يحتاجونه من مياه شرب وغذاء، ولفت إلى أن دعم "الهلال" سيتواصل ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات من أجل التخفيف من معاناة تلك الأسر وتلمس احتياجاتها الضرورية.

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وعبر عادل مكرشب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحديدة، عن شكره وتقديره للجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لإغاثة المنكوبين ومدهم باحتياجاتهم الضرورية فضلاً عن دعمها السخي الرامي إلى تطبيع الحياة في كامل المديريات المحررة بالساحل الغربي.

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من جانبهم، عبر الأهالي عن سعادتهم البالغة بتوفير مساكن بديلة لهم وشكرهم للدور الإنساني الكبير لدولة الإمارات على الساحة اليمنية والذي أسهم في تطبيع حياة اليمنيين.