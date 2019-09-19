كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الجديد في تحدي دبي للياقة البدنية 2019؟

يهدف تحدي دبي للياقة البدنية إلى تحويل المدينة إلى واحدة من أكثر المدن نشاطًا في العالم.

وبدأ اليوم العد التنازلي قبل شهر واحد من تحدي دبي للياقة الذي طال انتظاره – وهي مبادرة للياقة البدنية أطلقها صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي في عام 2017.

وفي حال كنت جديدًا في دبي أو غير معتاد على هذا المفهوم، فإن تحدي دبي للياقة البدنية هو حركة للمساعدة في تشجيع السكان على الالتزام بما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين يوميًا، لمدة 30 يومًا.

الآن في عامه الثالث، سيبدأ تحدي دبي للياقة البدنية 2019 من الجمعة 18 أكتوبر 2019 إلى السبت 16 نوفمبر 2019.

المبادرة مخصصة لجميع الأعمار والقدرات والاهتمامات ومستويات اللياقة البدنية، وشهدت المبادرة في العام الماضي زيادة مذهلة بنسبة 34 في المائة في المشاركة بالمقارنة مع 2017، حيث تجاوزت مليون مشترك مسجل، ويأمل تحدي اللياقة في دبي هذا العام إلى تحطم الرقم القياسي البالغ مليون.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، جعل تحدي اللياقة البدنية في دبي وشركاؤه اللياقة البدنية سهلة ومتاحة للجميع، حيث يقدمون مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة عبر قريتين مخصصتين للياقة البدنية، ومركزين للياقة البدنية يركزان على المجتمع، ومرافق مجانية ومناطق رياضية، بحسب موقع واتس أون.

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كيف تستعد للتحدي؟

قم بتنزيل تطبيق “Dubai Fitness” المتاح على كل من هواتف Apple و Android الذكية ، ويمكن تنزيله مجانًا. ثم أنشئ ملفك الشخصي، حيث سيُطلب منك فيه تعبئة بياناتك الشخصية مع طولك ووزنك، ومن ثم يمكنك تسجيل جميع التدريبات الخاصة بك.

وقبل أن تبدأ التمرين، ستتمكن من اختيار نشاطك من قائمة تتضمن كل شيء من الملاكمة والتجديف والمبارزة و والتزلج والباركور وأكثر من ذلك بكثير.

وسيساعد تطبيق دبي للياقة البدنية أيضًا على اكتشاف نشاطات جديدة من خلال مساعدتك في العثور على الفصول والأحداث حول المنطقة التي تتواجد فيها. وهناك أكثر من 4000 خيار للاختيار من بينها. وستتمكن من التواصل مع الأصدقاء للمساعدة في تحفيزهم أو البقاء متحمساً.

يمكنك الاشتراك للحصول على التحديثات على الموقع الرسمي لتحدي اللياقة البدنية في دبي من هنا: https://dubaifitnesschallenge.com/#register