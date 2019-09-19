كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أون دي إكس بي مهرجان جديد للأفلام والفيديو والموسيقى في دبي

يهدف المهرجان الجديد الذي أعلنت عنه مدينة دبي للإعلام إلى دعم تطوير صناعة الأفلام والألعاب والفيديو والموسيقى في دبي.

ويقام المهرجان على مدى ثلاثة أيام ويدعى ON.DXB وسيركز على جميع وسائل الإعلام في دبي.

وينطلق المهرجان من الخميس 21 نوفمبر إلى السبت 23 نوفمبر في Sound Stages في مدينة دبي للاستوديوهات، وسيقوم المهرجان بتوحيد صناعة الإعلام في دبي بمشاركة بعض المتحدثين الدوليين والشركات الضخمة، مع عروض أفلام وحفلات موسيقية.

وسيشمل هذا الحدث عددًا من المحادثات الرئيسية والعروض الحية وورش العمل وحلقات النقاش من الخبراء الدوليين وسيحضرها بعض الشخصيات البارزة وشركات معروفة في صناعة الأفلام ومقاطع الفيديو والموسيقى في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع واتس أون.

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وسيكون هناك أيضًا الكثير من عروض الأفلام الرائعة، والعلامات التجارية المعروفة، والعروض التجريبية للألعاب وحتى بعض الحفلات الموسيقية.

وقال جمال الشريف من لجنة دبي للسينما والتلفزيون ” ON.DXB يعزز قدرة محترفي المحتوى والإعلام الإقليميين على البقاء في طليعة الاتجاهات والتطورات، مع المساهمة المباشرة في مستقبل هذه الصناعات محليًا وإقليميًا، من حيث مستويات التميز المتقدمة والقدرة التنافسية العالمية. ”

ON.DXB، مدينة دبي للاستوديوهات، 21 نوفمبر إلى السبت 23 نوفمبر. اشترك عبر الإنترنت لمزيد من المعلومات على: ondxbfest.com