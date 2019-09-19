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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 19 سبتمبر 2019

بالصور| نظرة على فندق فيدا كريك هاربر في دبي

نشر موقع hoteliermiddleeast تقريراً مصوراً حول فندق فيدا كريك هاربر الجديد في دبي.

يمثل فيدا كريك هاربر ملاذاً جديداً ضمن مشروع التطوير الرئيسي لميناء خور دبي بتصميمه الأيقوني المتألق. ولا يبعُد هذا المجمّع الجديد سوى 10 دقائق بالسيارة عن وسط مدينة دبي، ويقدّم لنزلائه إطلالاتٍ ساحرةً على أفق المدينة وعلى مرسى الخور.

يبعُد الفندق مسافة 20 دقيقةً بالسيارة فقط عن مطار دبي الدولي. سيأسرك سحر فيدا بمرافق استثنائيةٍ كثيرة ابتداءً بالمطاعم الراقية وصولاً إلى الصالة الرياضية الحديثة والمنتجع الصحي الزاخر بالابتكار.

لا تفوت الفرصة لاستكشاف المعالم المفعمة بالحياة لمرسى الخور، ولزيارة مشروع تطوير برج خور دبي المذهل. إذ سيكون البرج نموذجاً ذهبياً لمعايير الابتكار في المدن حول العالم. وسواء أكان وقت الشروق أم الغروب، فإن أي زيارةٍ لدبي لن تكتمل إلّا بجولةٍ من الاستمتاع في هذه التحفة المعمارية.

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ولا تفوّت الفرصة لمشاهدة الواجهة المائية والجمال الحقيقي للطبيعة في المناطق المجاورة المتميّزة، فهذا المكان زاخرٌ بما سيدهشك أكثر مما تتخيله. وأياً كانت رغباتك، فإن فيدا كريك هاربر سيلبيها بفضل موقعه في قلب الحدث.