حاكم عجمان يستقبل ضاحي خلفان

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمكتبه أمس بديوان الحاكم، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والوفد المرافق له الذي قدم للسلام على سموه.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان، ومعالي ضاحي خلفان، خلال اللقاء، الأحاديث الودية، وعدداً من المواضيع الوطنية.

..ويقدم واجب العزاء في وفاة علي الشامسي

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس واجب العزاء لأسرة وعائلة الشامسي، في وفاة المغفور له علي بن عبدالله خلفان الشامسي. وأعرب سموه خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة المنتزي في عجمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وكان سموه قد أدى عقب صلاة العصر أمس صلاة الجنازة في مسجد الروضة في منطقة الجرف على جثمان المغفور له علي عبدالله خلفان الشامسي. وأدى الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم عجمان، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.