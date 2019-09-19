عمار النعيمي: نريد المحافظة على الإنجاز والتميز بالارتقاء في الأداء

أحمد مرسي، عجمان (وام)

قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بزيارة تفقدية أمس لمركز خدمات المرور والترخيص في عجمان لحصوله على المركز الثالث من بين أفضل خمسة مراكز خدمة على مستوى الدولة، ومركز سعادة المتعاملين في منطقة عجمان التعليمية لحصوله على المركز الثاني بين أفضل خمسة مراكز خدمة تصنيف خمس نجوم على مستوى الدولة.

وقد أزاح سموه لدى وصوله إلى مركز خدمات المرور والترخيص بعجمان الستار عن لوحة تصنيف الخمس نجوم بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، مدير دائرة الأراضي والتنظيم العقاري والشيخ راشد بن حميد النعيمي، مدير دائرة البلدية والتخطيط والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان والمدراء العامين وضباط وموظفي المركز.

ودشن سموه خلال الجولة التفقدية غرفة العمليات الخاصة بالمركز والمرتبطة بغرفة العمليات الرئيسة في القيادة وبكاميرات مراقبة في الطرق، وهي مدعمة بنظام GIS الخاص بالطرق، والذي يربطها بدائرة البلدية والتخطيط، ويتم من خلالها متابعة طرق الإمارة وتقاطعاتها ومتابعة أداء أجهزة الرادار وتحليل الحوادث وأسباب وقوعها.

وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، قد وضع شعار الدولة على لوحة الخمس نجوم بمركز سعادة المتعاملين في منطقة عجمان التعليمية الحاصل على المركز الثاني بين أفضل خمسة مراكز خدمة تصنيف خمس نجوم على مستوى الدولة ثم تجول في الأقسام المختلفة للمركز، والذي يقدم مجموعة من الخدمات المتميزة للمراجعين والطلاب وأولياء الأمور.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال لقائه القائمين على المركز، أن الوصول للمراكز الأولى بين أفضل خمسة مراكز خدمة يدعو للفخر ولكن نريد المزيد كما نريد المحافظة على الإنجاز والتميز دائماً وهذا لا يأتي إلا من خلال الاستمرار في الارتقاء بالأداء ومزيد من الجهود المتميزة ومواصلة التدريب والتأهيل لكل الكوادر العاملة في حكومة عجمان والمؤسسات والهيئات إضافة إلى تقديم خدمات يرضى عنها المتعاملون والشركاء الاستراتيجيون.

..اطلع على إنجازات وأهداف صندوق الوطن

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن وحدة أبناء الدولة وتكاتفهم والاستثمار الأمثل في خبراتهم وطاقاتهم من الأسس الرئيسية التي قامت عليها دولة الإمارات هذه الدولة العصرية التي تحتل مكانة عالمية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، معالي الفريق ضاحي خلفان رئيس مجلس صندوق الوطن والوفد المرافق له بديوان الحاكم أمس، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية.

واطلع سموه والحضور من رئيس الصندوق والوفد المرافق على إنجازات وأهداف ورؤية صندوق الوطن، والذي تم إطلاقه برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يعمل على تحقيق أهداف الدولة بما فيها دعم الباحثين عن عمل وزيادة التوظيف في القطاع الخاص وتعليم الطلاب مهارات متخصصة والتقنية الحديثة والبرمجة.