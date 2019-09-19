70 شاغراً في القطاع الخاص ومقابلات توظيف فورية للمواطنين

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن مقابلات فورية للمواطنين لشغل نحو 70 شاغراً وظيفياً في قطاعات مختلفة، منها البنوك وتخصصات هندسية ووكالات بيع السيارات، وذلك خلال أيام التوظيف المفتوحة التي تنظمها الوزارة، اليوم، بمراكز سعادة المتعاملين في كل من أبوظبي ودبي وعجمان، داعية المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل إلى التواجد للتقدم إلى مسؤولي الشركات لإجراء المقابلات.

وأفادت بأن اليوم المفتوح في دبي يعقد في مبنى مركز سعادة المتعاملين بمنطقة أم الشيف، بحيث تعرض مجموعة الفطيم 56 شاغراً وظيفياً في وكالاتها لتعيين المواطنين من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة، لشغل وظائف مدير عمليات وفني إصلاحات ومسؤول خدمات ومدير استقبال ومدير مبيعات بالتجزئة، ومساعد مدير مبيعات بالتجزئة، ومسؤول الدعم التنفيذي ومسؤول توثيق ومدير علاقات عامة، ومسؤول مبيعات ومدير عمليات الفرع، ومساعد عمليات وفني عام ومسؤول خدمات الاستقبال، ومدير حساب رئيس، ومدير الطاقة المتجددة وتنفيذي عمليات وسائق مركبة خفيفة، ومسؤول صيانة، وفني عام، ومدير إقليمي، ومشغل مستودع، ومدير مالي وفني رئيسي ومسؤول خدمة عملاء، وتنفيذي مراقبة ائتمان، وسائق فني، ومسؤول تخليص جمركي، ومدير لقسم الصحة والسلامة ومسؤول الصحة والسلامة، ومدير علاقات تأمين ومدير العلاقات الحكومية، ومحلل مالي ومدير المجموعات، ومحلل ائتمان، ووكلاء مراكز الاتصال، ومحلل الجودة وتنفيذي معلومات وموظفي استقبال، ومشرف خدمة عملاء.

وأضافت أن اليوم المفتوح في إمارة عجمان يعقد في مبنى الوزارة، حيث تشارك فيه الشركات بإجراء مقابلات وظيفية فورية مع المرشحين لـ10 شواغر وظيفية على أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادات البكالوريوس في مجالات هندسة الكمبيوتر والهندسة الكيميائية ومدرس رياض أطفال وأمين أرشيف ومدير مشروع، وذلك للعمل في فروع هذه المنشآت في إمارات الشارقة ودبي وأم القيوين، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة في اليوم المفتوح هي إيسري جلوبال إنك - فرع الشارقة، ودبليو بي ميدل إيست للاستشارات الهندسية والمعمارية، ومدرسة الشويفات الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن مركز سعادة المتعاملين في أبوظبي بمنطقة المصفح يستضيف اليوم المفتوح لشغل عدد من الشواغر الوظيفية في بنك أبوظبي الأول، حيث يعرض ثلاثة شواغر هي شاغر واحد للعمل رئيس إدارة الالتزام، وفرصتان للتوظيف كمساعد مدير العلاقات، مشيرة إلى أن الشهادات المطلوبة هي البكالوريوس.

وأكدت الوزارة أن المقابلات الوظيفية في اليوم المفتوح تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً، لافتة إلى ضرورة تقديم الباحثين عن العمل لبطاقات الهوية الأصلية والسيرة الذاتية، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال 80060.

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيقاً ذكياً جديداً MOHRE Open Days الذي يتيح للمواطنين الباحثين عن عمل التعرف إلى تفاصيل الشواغر الوظيفية، ومواعيد أيام التوظيف المفتوحة وأماكنها على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن التسجيل في التطبيق يتم برقم بطاقة الهوية وبيانات المواطن الراغب في الاستفادة من التطبيق، على أن يحصل على اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به للدخول على خدمات التطبيق.

إطلاق «العقاري الإماراتي» لتأهيل المواطنين لسوق العمل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع معهد دبي العقاري مشروع «العقاري الإماراتي» الذي يهدف إلى توعية وتثقيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل بكل ما يتعلق بالقطاع والسوق العقاري سواء داخل أو خارج الدولة مما يؤهلهم لجعلهم خبراء في قطاع العقارات الأمر الذي يسهم في خلق فرص مستدامة لهم في ريادة القطاع العقاري.

وقال أحمد آل ناصر الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين: إن البرنامج من شأنه المساهمة في تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وتشجيعهم واستقطابهم لدخول السوق العقاري كرواد أعمال بالإضافة إلى ممارسة النشاط من المنزل حيث سيتولى معهد دبي العقاري تدريبهم على ممارسة الأنشطة العقارية من خلال دورات مكثفة ترتكز على أساسيات ومبادئ علم العقار وتعزيز المعرفة الضمنية للمتدربين بالإضافة إلى زيادة الوعي وتثقيفهم وترغيبهم في مزاولة النشاط العقاري. وأوضح أن الوزارة تهدف من خلال هذا البرنامج الأكاديمي إلى تلبية الاحتياجات الوظيفية للسوق العقاري بالمواطنين المؤهلين على مستوى عالٍ من الحرفية والمهنية، ورفع نسبة المواطنين الممارسين لمهنة الوساطة وزيادة تنافسية الأعمال والمؤهلين والخبراء المواطنين في شركات عقارية مختلفة وتخصصات متنوعة إضافة إلى توفير قاعدة شركات عقارية وخبرات إماراتية في مجال الوساطة تخدم تنمية الأسواق العقارية.