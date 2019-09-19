«سلامة الطفل»: الأسرة خـط الدفاع الأول

لمياء الهرمودي (الشارقة) أوصى المشاركون في منتدى سلامة الطفل الأول، الذي نظمته إدارة سلامة الطفل - التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تحت شعار «إعلام مسؤول.. طفل آمن»، بتعزيز الشراكة بين الأسر والمؤسسات الإعلامية والقانونية والجهات الأكاديمية، لضمان حماية حقوق الأطفال في الإعلام.

جاء ذلك، في ختام فعاليات المنتدى الذي عقد أمس في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، حيث نظم جلسة مغلقة بعنوان «حوار الإعلاميين» استضافت مسؤولين من المؤسسات الإعلامية لطرح أبرز القضايا والتحديات المتعلقة بسلامة الطفل في الإعلام.

وتضمنت التوصيات: رفع التنسيق بين الدوائر المعنية بحماية الطفل في الإمارات وتوحيد جهودها تحت مظلة واحدة من أجل التوافق على قواعد عامة حول سلامة الطفل في الإعلام، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية المتمثلة بالمؤسسات الأكاديمية والأسرة للمساهمة في ترسيخ الوعي حول قضايا الطفل، والعمل على تأهيل متخصصين بقوانين حماية الطفل في كلّ إمارة، وفتح القنوات بينهم وبين الجهات الإعلامية.

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