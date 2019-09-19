هزاع بن زايد: فرساننا يرسخون حضور الإمارات في المحافل الدولية

أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، بتصدر فريق الإمارات المراكز الأولى في بطولة القدرة العالمية للفرسان الشباب والناشئين في إيطاليا، جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «نبارك للشيخ محمد بن راشد تصدر فريق الإمارات المراكز الأولى في بطولة القدرة العالمية للفرسان الشباب والناشئين في إيطاليا، محافظين في ذلك على اللقب رافعين عالياً اسم الدولة ومرسخين حضورها في المحافل الدولية والبطولات العالمية المهمة».

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