البواردي يزور مصابي وجرحى الواجب الوطني

أبوظبي (وام) زار معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، في مستشفى زايد العسكري عدداً من الجرحى والمصابين من أفراد قواتنا المسلحة، يرافقه وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع، واطمأن معاليه على الحالة الصحية للمصابين الذين أصيبوا في ميادين الحق أثناء تأديتهم واجبهم الوطني، مثمناً شجاعتهم وجهودهم في سبيل الوطن والدفاع عن الحق والواجب.

كما أعرب معالي محمد بن أحمد البواردي عن صادق تمنياته أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

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