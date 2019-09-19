عبدالله آل حامد: هدفنا حصول سكان أبوظبي على رعاية صحية عالمية المستوى

أبوظبي (وام)

اطلع معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، يرافقه محمد حمد الهاملي، وكيل الدائرة، والمهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، رئيس مبادلة للرعاية الصحية، والدكتورة مي الجابر، المدير الطبي لهيلث بوينت، على واقع خدمات الرعاية الصحية في «هيلث بوينت» التخصصي، التابع لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها معاليه إلى المنشأة أمس.

جرى خلال الجولة التفقدية الاطلاع على خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها عيادات العمود الفقري والأسنان والعلاج الطبيعي بالإضافة إلى جناح المرضى الداخليين في المستشفى، فيما قدم الفريق الطبي لمعالي رئيس دائرة الصحة والوفد المرافق له شرحاً موجزاً حول الخدمات التي يقدمها المستشفى ومستويات السلامة الفائقة التي يحرص على توفيرها للمرضى. وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد إن الزيارات التفقدية إلى منشآت الرعاية الصحية تأتي ضمن إطار حرص الدائرة على عمل الزيارات الدورية للمنشآت الصحية في الإمارة والعمل جنباً إلى جنب معها لضمان حصول سكان أبوظبي على جودة خدمات رعاية صحية عالمية المستوى، إلى جانب الإطلاع على الدور الذي تلعبه مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في سبيل تحقيق أهداف الإمارة بأن تصبح وجهة رئيسة للسياحة العلاجية على مستوى العالم. من جانبه قال عبدالله الشامسي: لقد تشرفنا اليوم بزيارة معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد للإطلاع عن كثب على الخدمات التي يقدمها هيلث بوينت للمرضى، نحن نقدر عالياً الدعم والتوجيه الذي تقدمه لنا دائرة الصحة في أبوظبي وقد شكلت هذه الزيارة فرصة مهمة بالنسبة لنا لعرض الابتكارات والخبرات الطبية التي تقدمها مرافق الرعاية الصحية الرائدة التي نديرها في العاصمة أبوظبي. وأوضح أن شبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية تعمل على ضمان تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي وجميع أنحاء الإمارات، إلى جانب توفير فرص التعليم والتدريب الطبي للجيل القادم من المتخصصين الإماراتيين في مجال الرعاية الصحية.