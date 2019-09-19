رئيس الأركان يبحث التعاون العسكري مع نظيره الإثيوبي

أديس أبابا ‎(وام) ‎التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الفريق أول آدم محمد رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها معاليه حالياً لإثيوبيا على رأس وفد عسكري، يضم عدداً من كبار ضباط القوات المسلحة. وبحث معالي رئيس أركان القوات المسلحة مع رئيس الأركان الإثيوبي علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، والمتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية وجوانب تفعيلها وتطويرها.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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