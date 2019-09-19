وزير إسباني يحاضر في «الإمارات الدبلوماسية»

أبوظبي ( الاتحاد) نظمت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، جلسة حوار تفاعلية مع معالي فرناندو مارتين فالنزويلا مارزو، وزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية.

حضر الجلسة حشد من السفراء والدبلوماسيين، وعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الأكاديمية. وناقش معاليه السياسة الخارجية لإسبانيا، وشارك الحضور أفكاره الشخصية حول أفضل الممارسات الدبلوماسية، كما سلط الضوء على العلاقات الثنائية الإيجابية بين دولة الإمارات وإسبانيا. وقال فرناندو مارتين فالنزويلا مارزو: «إنه لشرف وامتياز أن أتحدث معكم اليوم. وآمل أن تتكلل جهودكم بالنجاح خلال رحلتكم التعليمية هنا، وأن أراكم بعد انضمامكم للخدمة في السلك الدبلوماسي الإماراتي، تساهمون في تحقيق الأهداف الحيوية للسياسة الخارجية الإماراتية».

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